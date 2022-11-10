Цей дуже рідкісний для України вид птахів та занесений до Червоної книги України.

У національний природний парк "Тузлівські лимани" в Одеській області прилетіли червонокнижні лебеді.

Як повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, у заповідник прилетів малий (тундровий) лебідь.

"Це дуже рідкісний для України вид птахів та занесений до Червоної книги України. Гніздиться з півночі Фенноскандії до дельти Колими в Росії, і навіть на західних островах Льодовитого океану. Зимує в Українському Причорномор'ї", - написав він.

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Вчений додав, що наразі в парку "Тузлівські лимани" вже помічено кілька десятків птахів.

Заповідник "Тузлівські лимани": що про нього відомо

"Тузлівські лимани" – національний природний парк, розташований на Одещині. Створений 1 січня 2010 року. Площа – 27 тис. 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм — 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно з Рамсарською конвенцією, з особливим охоронним режимом.

Птахи у заповіднику "Тузлівські лимани"

В кінці жовтня у національний природний парк "Тузлівські лимани" прилетіли фламінго. Тоді у зграї нарахували більше 200 яскравих птахів.

В середині серпня до національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області з окупованих територій України в Азово-Чорноморському коридорі прилетіли фламінго.

В національному природному парку "Тузлівські лимани" на весні через війну не відбулось гніздування деяких червонокнижних птахів, а також було зафіксовано масову загибель птахів, серед яких - червонокнижні.