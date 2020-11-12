Заселити узбережжя пінгвінами планують у Південно-Африканській республіці.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Зараз птахи живуть переважно в заповіднику поблизу Кейптауна. Популяція африканських пінгвінів скорочується з середини минулого століття. У заповіднику Кейптауна розробили план, за яким планують щороку випускати в дику природу до півсотні молодих пінгвінів. Якщо експеримент виявиться успішним, вже за кілька років сподіваються побачити на узбережжі нові колонії пінгвінів.
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