Людей терміново евакуювали.

Хімічна аварія сталася біля Немирова Вінницькій області на території місцевого підприємства "Райагрохім". Рятувальники ліквідовують наслідки витоку аміаку з цистерни.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Зазначається, що надійшло повідомлення про те, що на вулиці Соборній відчувається сильний запах аміаку.

"Станом на 11:00 підрозділами ДСНС проводиться осадження хмари аміаку розпорошеними струменями води. Відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту проводиться встановлення причини витоку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що із залізничної цистерни почав випаровуватися безводний аміак через розгерметизацію заливної горловини. Рятувальники відразу евакуювали людей та приступили до відкачування аміаку з цистерни.

У прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що за фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

"За фактом забруднення атмосферного повітря слідчим підрозділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюються причини витоку небезпечного хімічного газу", - наголошується в повідомленні.

Винним загрожує позбавлення волі строком до трьох років.

Як раніше повідомляв УНІАН, поблизу міста Немирів, що у Вінницькій області, на території заводу "Райфгрохім" із залізничної цистерни випарувався безводний аміак. Ліквідацією аварії займаються кілька десятків рятувальників.

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Автор: Анастасія Горбачова