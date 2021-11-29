Залучено 25 рятувальників ДСНС та 6 одиниць спецтехніки.

Поблизу міста Немирів, що у Вінницькій області, на території заводу "Райагрохім" із залізничної цистерни випарувався безводний аміак. Ліквідацією аварії займаються кілька десятків рятувальників.

Про це повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій.

Читайте такожНа Запорізькій ТЕС вдруге за тиждень сталася аваріяАварія трапилася 29 листопада о 9:05 на території ПрАТ "Райагрохім". Там із залізничної цистерни з-під горловини почав випаровуватися безводний аміак.

На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути. Наразі рятувальники намагаються осадити хмари аміаку струменями води.

Фахівці відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту встановлюють причини витоку. Очікується прибуття автоцистерни для перепомпування.

Залучено 25 рятувальників ДСНС та 6 одиниць спецтехніки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Бурштинській тепловій електростанції стався вибух, та була пожежа, є постраждалі.

Двоє з чотирьох постраждалих внаслідок цього вибуху перебувають у тяжкому стані.

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Автор: Марта Гичко