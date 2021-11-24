Чоловік збив велосипедистку, бувши дуже сильно п'яним.

Моторошна аварія сталася у приватному секторі Вінниці. П'яний водій Mercedes збив 53-річну жінку з велосипедом, яка переходила дорогу.

Про це йдеться в сюжеті 2+2.

В результаті аварії жінка отримала серйозні травми. Її у важкому стані доставили в лікарню, де вона пробула п'ять днів в комі й на апараті штучної вентиляції легенів. Лікарі не змогли врятувати постраждалу.

У загиблої залишився хворий чоловік, який живе в моторошних умовах. Чоловік постійно кашляє та майже не ходить.

Читайте такожВ Одесі підліток викрав авто і влаштував перегони з поліцією (фото)За кермом авто перебував член організації, яка стежить за безпекою руху на дорогах "Дорожній контроль", 30-річний Роман Шиманський. Виявилося, що він сів за кермо у стані сильного алкогольного сп'яніння - вміст алкоголю в його крові в десять разів перевищував норму.

"Взяті зразки крові та сечі для проведення експертизи. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 2 проміле алкоголю", - розповіла речниця поліції Вінницької області Анна Олійник.

У громадській організації підтвердили, що винуватець ДТП дійсно їх активіст, але його нібито вже виключили. Сам же водій Mercedes обіцяв допомогти постраждалій.

24 листопада суд обрав активісту запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою. Весь цей час Шиманський перебував на волі. Підозру йому вручили тільки вчора, 23 листопада. До суду він прийшов з адвокатом й свою провину повністю визнав. Правда, він так й не пояснив, навіщо сів п'яний за кермо.

Активіст просив не брати його під варту, бо хворіє на цукровий діабет. У свою чергу суд задовольнив клопотання прокурора й підозрюваного заарештували прямо в залі суду.

Смертельна ДТП за участю Миколи Харківського

Смертельні аварії давно стали буденністю для України. Наприклад, увечері 26 жовтня в Харкові 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся з Chevrolet Aveo.

В результаті аварії 58 – річний водій Chevrolet загинув на місці, трьох пасажирів Infiniti - двох юнаків 19 років і 16-річну дівчину з важкими травмами госпіталізували.

Водія Infiniti затримали. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу.

26 жовтня Микола Харківський визнав свою провину у скоєнні смертельної ДТП

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Автор: Анастасія Горбачова