Великі потужності солевидобутку залишилися в окупованому Криму, на Херсонщині.

Підприємство "Артемсіль", яке тимчасово припинило роботу через обстріли росіян у Донецькій області, забезпечувало понад 90% потреб українського населення у цій продукції.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Наразі на полицях магазинів українських міст відчувається уже дефіцит солі. Подекуди солі немає взагалі, а подекуди ціни на неї різко зросли.

Водночас у великих обсягає з'являється дорожча імпортна сіль.

Як пояснило у коментарі журналістам керівництво "Артемсолі", усю вироблену продукцію вже відправили до торгівельних мереж.

Альтернативою "Артемсолі" могло б стати дрогобицьке родовище, каже заступник директора з наукової роботи інституту аграрної економіки Микола Пугачов, але є нюанси.

"Видобуток солі у Дрогобичі - швидше крафтове виробництво, тобто створене більше не для забезпечення обсягів з покриття дефіциту в Україні, а виробництво, яке показує туристам, яким чином видобувалася сіль ще два століття тому. Клієнтами підприємства були переважно ресторани Львівщини... Зараз проблеми з сіллю зростають, і Дрогобич має нарощувати виробництво. Але ті 600 т на рік, які може виробити Дрогобич, покриють тільки десяту частину потреби на ринку України", - пояснив Пугачов.

За словами експерта, у цій ситуації є два варіанти - споживати ввезену продукцію і чекати звільнення окупованих територій: "Це імпорт, але ця сіль є специфічною для нас - це сіль з певними домішками. Це домішки, які, з одного боку, можуть робити цю сіль привабливою естетично, можуть мати форму, але цей імпорт є набагато дорожчим. Будемо сподіватися на те, що ми зможемо повернути свої території, і наш виробник працюватиме далі на Україну".

Великі потужності солевидобутку залишилися в окупованому Криму, на Херсонщині.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці до наступальних дій у напрямках населених пунктів Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут, здійснюють поповнення запасів та перегрупування підрозділів.

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