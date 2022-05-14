На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосередили, зокрема, на недопущенні просування українських військ у напрямку державного кордону.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці до наступальних дій у напрямках населених пунктів Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут, здійснюють поповнення запасів та перегрупування підрозділів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Окупанти здійснюють вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ. Найбільша активність окупантів зберігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

"Залишилась загроза завдання ворогом ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об'єктах на території України", - наголосили у Генштабі.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка змін не зазнала, противник активних дій не проводив.

Водночас на території Гомельської області Білорусі фіксується проведення робіт з розмінування місцевості в районах колишнього базування російських підрозділів.

"На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на утриманні займаних позицій, контролі маршрутів постачання по автошляхах на північ та схід від міста Харкова, а також недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону", - розповіли у Генштабі.

На Слов'янському напрямку триває перегрупування підрозділів противника, створення запасів матеріально-технічних засобів.

"На Донецькому напрямку угруповання противника зосереджує основні зусилля на підготовці до наступальних дій у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк, Соледар та Бахмут, здійснює поповнення запасів та перегрупування підрозділів. На зазначеному напрямку переміщено до двох батальйонних тактичних груп. Ворог проводить штурмові дії уздовж лінії зіткнення за підтримки авіації та артилерії. Має частковий успіх в районі Авдіївки", - мовиться у дописі.

На Лиманському та Сєвєродонецькому напрямках противник проводить перегрупування військ. Відзначено посилення угруповання силами до батальйонної тактичної групи в районі залізничної станції "Новий Айдар".

"В Маріуполі ворог продовжує блокування наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів, проводить штурмові дії", - наголошується у повідомленні.

На Запорізькому напрямку противник зосередив основні зусилля на артилерійських обстрілах позицій українських військ.

"На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Агресор зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, інженерному обладнанні позицій, здійснює артилерійські обстріли позицій наших військ", - зазначили у Генштабі.

На території Придністровського регіону Республіки Молдова збройні формування переведені на повсякденний режим роботи. Водночас підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати в підвищеному ступені бойової готовності.

"Російські війська продовжують цілеспрямоване знищення об'єктів цивільної інфраструктури України шляхом завдання ракетно-бомбових ударів та здійснення артилерійських обстрілів населених пунктів в Донецькій, Одеській, Луганській та Харківській областях", - мовиться у дописі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, шо ЗСУ показали, як будуть знищувати окупантів за допомогою американської техніки.

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