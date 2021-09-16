Французькі винороби відмовилися від суперечки з Москвою.

Французькі виробники з 15 вересня знову почали поставляти в Російську Федерацію шампанське. Вони відмовилися від суперечки з Москвою, і спеціально для російського ринку напій буде називатися ігристе вино.

Про це пише The Times.

Представники міжпрофесійного комітету шампанського оголосили бойкот через указ президента РФ Володимира Путіна, згідно з яким "шампанським" можуть називатися тільки ігристі вина російського виробництва. Після цього указу акції найбільшого виробника шампанського в РФ Абрау-Дюрсо, який належить соратнику російського президента Борису Титову, різко виросли.

Читайте такожЯк коньяк, пармезан та шампанське: херсонські кавуни та мелітопольська черешня отримають унікальні географічні зазначенняТепер Moet & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Perignon та інші бренди з регіону Шампань будуть називати свій напій ігристим вином. Водночас російський продукт, який виробляється промисловим способом з впорскуванням газу, будуть маркувати як шампанське.

"Ми будемо підкорятися новому закону. Мова йде про те, щоб не карати російських клієнтів та споживачів у міру наближення святкового сезону", - заявив голова Союзу шампанських будинків Жан-Марі Барільєр.

За словами Барільєра, бойкот російського експорту підтримали 95% французьких виробників. При цьому він вказав, що російський ринок становить тільки 0,5% світових продажів шампанського.

Довідка УНІАН. Шампанське - це ігристе вино, яке виробили у Франції в регіоні Шампань з певних сортів винограду методом вторинного бродіння вина в пляшці. Назва напою походить від назви провінції Шампань, де розташований даний регіон. Всі інші подібні напої можуть називатися тільки ігристим вином.

Суперечка між Францією і РФ через шампанське: що відомо

2 липня президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дозволяє використання назви "шампанське" тільки для вироблених в Росії вин.

Французька асоціація виробників шампанського розкритикувала новий російський закон і закликала припинити експорт напою в Росію. У свою чергу міністр сільського господарства Франції Жюльєн Денорманді підкреслив, що тільки Французькі винороби мають право називати свої вина шампанським, а міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан і зовсім пригрозив юридичними заходами, якщо РФ порушить правила Світової організації торгівлі.

Автор: Анастасія Горбачова