Французька асоціація виробників шампанського закликала своїх членів тимчасово припинити поставки в Росію.

Французька асоціація виробників шампанського розкритикувала новий російський закон, що зобов'язує іноземних виробників маркувати свою продукцію як "ігристе вино", і закликала припинити експорт напою в Росію.

Закон, підписаний президентом Росії Володимиром Путіним, вимагає, щоб всі іноземні виробники ігристих вин розміщували відповідний напис на зворотному боці пляшки, в той час як виробники російського «шампанського» можуть продовжувати використовувати останній термін.

Французька асоціація виробників шампанського закликала своїх членів тимчасово припинити поставки в Росію і нагадала, що назва «шампанське», що походить від назви регіону Франції, де виробляється цей напій, має юридичний захист в 120 країнах.

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"Комітет вин Шампані шкодує про те, що цей закон не гарантує російським споживачам чітку і прозору інформацію про походження і характеристики вина", – йдеться в заяві співголів групи Максима Тубара і Жан-Марі Баріллера.

Міністр торгівлі Франції Франк Рістер сказав, що уважно стежить за розвитком ситуації і підтримує контакти з виноробною промисловістю і європейськими партнерами Франції.

«Ми будемо незмінно підтримувати наших виробників і французьку майстерність», – написав він у «Твіттері».

Тим часом, компанія Moet Hennessy, що виробляє шампанські вина Veuve Clicquot і Dom Perignon і входить в концерн LVMH, заявила, що почне додавати маркування «ігристе вино» на зворотний бік пляшок, призначених для продажу в Росії.

Європейська комісія заявила, що російське законодавство щодо спиртних напоїв і вина матиме значний вплив на експорт вина, і пообіцяла зробити все можливе, щоб висловити свою незгоду і заклопотаність.

«Ми зробимо все необхідне для захисту наших прав і зробимо необхідні кроки, якщо цей закон набуде чинності», – заявила офіційний представник Європейської комісії Міріам Гарсія Феррер.

Відповідаючи на питання про те, які контрзаходи може зробити Євросоюз у відповідь на російський закон, вона сказала, що обговорювати таку ситуацію поки передчасно, передає Голос Америки.

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Автор: Ірина Погоріла