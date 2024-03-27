Нові правила Європейського Союзу можуть ще більше ускладнити постачання какао-бобів.

Ф’ючерси на какао-боби, які останнім часом б’ють рекорди, підскочили вище безпрецедентної позначки в понад 10 тисяч доларів за тонну, що призведе до підвищення вартості шоколаду, повідомляє Bloomberg.

Так, на ринок вплинув поганий урожай ключових західноафриканських виробників, що підштовхнуло світ до третього поспіль річного дефіциту пропозиції. Галузь бореться з наслідками низької оплати праці фермерів, які вирощують какао, і зростає побоювання щодо можливості закупити достатню кількість какао-бобів.

Крім побоювань щодо дефіциту фізичних запасів, зростає тиск і на фінансовому ринку. Ф'ючерси на какао підскочили на 4,5%, до 10 080 доларів США за тонну.

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"За такої ціни важко сказати, чи є вона виправданою. Кожного разу, коли на ринку спостерігається падіння, ціни, здається, знову стрімко зростають, що більше пов'язано з комерційними компаніями, які є чистими покупцями", – зазначив аналітик Rabobank у Лондоні Пол Джоулз.

Зазначається, що також існує ризик погіршення ситуації з постачанням. Нові правила Європейського Союзу, спрямовані на припинення продажу в магазинах продуктів, які знищують ліси, можуть ще більше ускладнити постачання виробникам какао-бобів.

Ціни на популярні продукти

З 18 березня на внутрішньому ринку України продавці підвищили ціну на помідори. Так, імпортна продукція в Україні пропонуються в діапазоні 78-90 грн/кг, що в середньому на 11% дорожче.

21 березня стало відомо, що ціни на картоплю в Україні зменшились в середньому на 12% і варіювались в діапазоні 14-20 грн/кг.

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