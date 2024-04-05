Зараз ціни на тепличні огірки в середньому на 40% нижчі, аніж на початку квітня минулого року, зазначили аналітики.

Ціни на огірки в Україні змінилися - Цього тижня зафіксоване стрімке падіння вартості цих овочів з теплиць.

Про це повідомляє портал EastFruit. Однією з причин такої динаміки експерти називають теплу погоду, яка встановилася майже на всій території України з середини минулого тижня. Це призвело до прискорення дозрівання місцевих тепличних овочів, що своєю чергою прискорило зростання їх пропозиції на ринку.

Останнє змусило українських виробників піти на зниження відпускних цін. Наразі тепличні комбінати відпускають огірки по 65-100 грн/кг ($1,67-2,56/кг): у середньому це на 32% нижче, ніж на минулому тижні.

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Крім того, аналітики вказують на недостатній попит з боку покупців та стабільне постачання дешевої імпортної продукції з Румунії. Середні ціни на неї на ринку зазвичай складають не більше 60 грн/кг ($1,54/кг).

Нагадаємо, у першій половині березня також фіксували різке зниження цін на тепличні огірки. Станом на 8 число тепличні комбінати України пропонували для продажу огірки по 85-130 грн/кг ($2,23-3,41/кг). Також зазначимо, що нині ціни на тепличні огірки в країні в середньому на 40% нижчі, ніж на початку квітня минулого року.

Ціни на продукти в Україні - прогноз

Раніше перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран заявив, що через блокаду польського кордону в Україні можуть подорожчати деякі продукти.

Це стосується, зокрема, свіжих тепличних овочів, які ввозять з Європи через Румунію. Крім того, найближчими місяцями очікується подорожчання сирів, оливкової олії, риби та морепродуктів, а також продуктів з деяких інших сегментів, які не виробляють в Україні. Водночас підвищення цін на продукти стандартного борщового набору не очікується.

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