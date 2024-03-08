Виробники розраховують, що ця тенденція найближчим часом зміниться.

З початку тижня в Україні зафіксували інтенсивне зниження цін на місцеві тепличні огірки. Про це повідомляє міжнародна інформаційно-аналітична платформа EastFruit.

Зараз українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірки по 85-130 грн/кг ($2,23-3,41/кг). В середньому це на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Така динаміка обумовлена встановленням теплої сонячної погоди у більшості українських регіонів. Через це зросли темпи збирання овочу в місцевих тепличних комбінатах, що своєю чергою викликало стрімке зростання пропозиції на ринку.

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Виробники розраховують на покращення ситуації у цьому сегменті, однак оператори гуртових компаній не мають особливого оптимізму. Вони вважають, що ціни на тепличні огірки не підскочать вверх через сезонне збільшення пропозиції на ринку. Окрім того, зараз багато українських тепличних комбінатів тільки готуються до початку збору нового овочевого врожаю.

Якщо порівнювати ситуацію з аналогічним періодом минулого року, то зараз огірки в Україні надходять у продаж в середньому на 16% дешевше. При цьому ці тепличні овочі в нашій країні дорожчі, ніж в Польщі, Таджикистані та Узбекистані.

Ціни на овочі в Україні - динаміка

Раніше повідомлялось, що в Україні знизилась ціна на моркву, яка є незамінним інгредієнтом традиційного борщу. Станом на вчора оптові партії моркви надходили у продаж по 6-9 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж у кінці минулого робочого тижня.

В кінці лютого УНІАН повідомив, що в Україні зросли ціни на білокачанну капусту: тоді українські виробники пропонували її до продажу по 8-12 грн/кг.

А в середині минулого місяця в Україні впали ціни на картоплю.

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