Глава МЗС Кулеба заявляє, що Україна зміцнює роль гаранта світової продовольчої безпеки.

Україна увійшла до складу Комітету з Всесвітньої продовольчої безпеки ООН, який підпорядковується Генеральній Асамблеї ООН через економічну і соціальну Раду ООН (ЕКОСОС) і конференції Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС.

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"Україна вже є гарантом продовольчої безпеки в багатьох країнах світу завдяки традиційно потужному продовольчому експорту. Входження до Комітету з Всесвітньої продовольчої безпеки ООН надає нашій країні додаткові можливості впливу на глобальну продовольчу політику. Україна далі зміцнює роль гаранта світової продовольчої безпеки", - підкреслив міністр.

Кулеба нагадав, що за результатами 2019-2020 маркетингового року Україна посіла перше місце у світі з експорту соняшникової олії, друге - з експорту ячменю, увійшла до четвірки найбільших експортерів кукурудзи та п'ятірки найбільших експортерів пшениці.

"Важлива роль нашої держави особливо проявилася з початком пандемії, коли порушилися глобальні ланцюжки постачання товарів. Україна продовжила виконувати свої зобов'язання та істотно сприяла продовольчій безпеці своїх партнерів на Близькому Сході, в Європі, Південно-Східній Азії та Північній Африці", - зазначив Кулеба.

Міністр підкреслив, що затвердження в ролі гаранта світової продовольчої безпеки жодним чином не повинно впливати на продовольчий баланс всередині нашої держави. Оскільки, за оцінками експертів, національним запасам продовольства нічого не загрожує, загроз ні для експорту, ні для внутрішнього споживання немає.

Що цьому передувало

Комітет з Всесвітньої продовольчої безпеки ООН був заснований в 1974 році. Його Секретаріат знаходиться в штаб-квартирі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) в Римі.

У Комітеті обговорюються питання продовольчої безпеки та харчування на глобальному рівні. Комітет розробляє вказівки та рекомендації, які можуть ставати керівництвом до дій для країн в їх роботі по забезпеченню продовольчої безпеки та харчування.

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Автор: Віталій Саєнко