Заступник міністра Тарас Висоцький зазначив, що, незважаючи на посуху і пандемію, сільгоспвиробництво в Україні залишилося профіцитним.

Україні вдалося забезпечити стабільність зернового ринку у 2020 році, попри форс-мажори, такі як посуха і пандемія коронавірусу.

Читайте такожСтатистика з врожаю картоплі в Україні завищена майже вдвічі - експертиПро це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

"Цей рік став нетиповим для України з точки зору економічної ситуації та обмежень через COVID-19, а також форс-мажорні погодні умови. Попри все, що відбулося у 2020 році, сільськогосподарське виробництво в Україні залишилося профіцитним", - написав він.

Висоцький додав, що досягти стабільності на ринку зерна вдалося завдяки координації зусиль Мінекономіки з основними стейкхолдерами зернового ринку.

"Наша співпраця... і постійний моніторинг ринку забезпечують прогнозованість експорту зернових і стабільність ринку всередині країни", - додав він.

За інформацією заступника міністра, до кінця грудня Україна експортувала понад 25 мільйонів тонн зернових і продуктів їх переробки. Також майже 15,5 мільйона тонн зерна залишаються в сховищах.

Що цьому передувало

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, урожай зернових у 2020 році становить 65,4 мільйона тонн зернових, що майже на 7 мільйонів тонн менше, ніж у 2019 році.

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Автор: Ганна Нагорна