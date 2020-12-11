Станом на 11 грудня, Україна експортувала 22,89 мільйона тонн зерна, що на 3,8 мільйона тонн менше, ніж на аналогічну дату роком раніше.

Україна з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2020 - червень 2021) станом на 11 грудня експортувала 22,89 мільйона тонн зерна, що на 3,8 мільйона тонн, або на 14,4%, менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

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Про це свідчать дані Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 12,14 мільйона тонн (-1,7 мільйона тонн у порівнянні з торішнім показником), жита - 1,7 мільйона тонн (-3,3 мільйона тонн), кукурудзи - 6,67 мільйона тонн (-2,2 мільйона тонн).

При цьому ячменю експортовано на 105 тисяч тонн більше, ніж роком раніше - 3,7 мільйона тонн.

Експорт українського борошна відстає від минулорічного показника більш ніж у два рази. До 11 грудня українські агровиробники відправили на експорт 71,2 тисячі тонн борошна, що на 94 тисяч тонн менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та учасники зернового ринку затвердили граничний обсяг експорту пшениці в поточному маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) на рівні 17,5 мільйона тонн, а жита – на рівні 16 тисяч тонн.

Україна оновила рекорд експорту зернових у 2019-2020 маркетинговому році, поставивши на зовнішні ринки 57,2 мільйона тонн зернових і зернобобових культур, а також борошна.

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Автор: Ганна Нагорна