Головною фішкою нової платформи називають "‎розумну"‎ систему Heart of Joy.

У Шанхаї представили автомобіль BMW VDX (Vision Driving Experience), який є прототипом серійного електроседана. Про це повідомляє офіційний сайт BMW Group.

Модель побудували в рамках нової концепції, яка отримала назву Neue Klasse. УНІАН розповідав про неї минулого року. Мова йде про стилістику, якої повинні дотримуватися всі майбутні моделі відомого бренду.

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Вочевидь, вона сподобається далеко не всім - зокрема, через свій "мінімалізм". Хоча можна припустити, що серійні авто будуть дещо відрізнятися від концепту і прототипу.

Як можна бачити, передня частина авто виконана у вигляді "акулячого носа". Привертає увагу абсолютно нова інтерпретація фірмових "ніздрів" BMW (знову ж таки, дещо спірне рішення).

Головною ж фішкою нової платформи називають систему Heart of Joy, яка об'єднує керування всіма основними електричними компонентами.

Як повідомляється, вона дозволить досягти більш точного, динамічного й інтуїтивного контролю над автомобілем у всіх дорожніх ситуаціях. Перша модель Neue Klasse для КНР з’явиться вже у наступному році.

Німецький автопром - що цікавого

Нагадаємо, нещодавно компанія Mercedes представила Vision V. Мова йде про концепт розкішного електричного мінівена, який символізує "‎початок нової ери"‎ для бренду.

Автомобіль побудували на модульній платформі Van Electric Architecture.

Він може похвалитися не тільки екзотичним екстер'єром, але й розкішним інтер'єром. Серед іншого Vision V отримав висувний 65-дюймовий екран та акустичну систему із 42 динаміками.

А ще раніше було визначено найкращу модель Mercedes-Benz в лінійці вже існуючих авто. Нею став Mercedes-Benz C-Class.

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