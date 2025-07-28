Українці розкуповують автомобілі з Китаю: які марки найпопулярніші

Якщо казати про нові автомобілі, то абсолютним лідером виявилась марка BYD.

У першому півріччі 2025 року українцями було зареєструвано понад 6,3 тисячі нових і вживаних автомобілів китайського виробництва. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Серед нових автомобілів, вироблених у Китаї, 81% виявилися електромобілями. Бензинові автомобілі становили 10,6% від загальної кількості, тоді як 3,8% виявилися гібридами.

Абсолютний лідер серед нових автівок - марка BYD. У першому півріччі цього року українці зареєстрували 1719 таких автомобілів. На другому місці знаходиться Zeekr (860 авто), тоді як на третьому опинилася Honda (838 авто).

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Остання, хоча і є японською за походженням, але активно збирає деякі автомобілі в Китаї.

Якщо казати про вживані легкові автомобілі, що вперше з’явилися у вітчизняних реєстрах, то тут електромобілі становили понад 85%. За ними йдуть бензинові (11%) та гібридні (4%) авто.

Лідером серед автомобілів з пробігом виявився Zeekr із результатом 304 реєстрації. Також до трійки потрапили BYD (160 авто) та Tesla (97 авто). Останню виготовляють на шанхайському заводі.

Китайські автомобілі - інші новини

Раніше стало відомо, які моделі китайських автомобілів є найпопулярнішими в Україні.

За даними порталу "Укравтопром", найпопулярнішими новими легковиками китайського походження у першому півріччі виявилися BYD Song Plus, VW ID.Unyx та Honda eNS1.

Якщо ж казати про вживані легковики з Китаю, то тут лідерами стали Zeekr 001, Zeekr 7X та Polestar 2.

Нагадаємо також, що нещодавно фахівці назвали 15 найнадійніших китайських автомобілів цього року. Серед іншого до рейтингу увійшов компактний електрокар Wuling Hongguang Mini EV, який можна купити в Китаї менш ніж за 10 тис доларів.

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