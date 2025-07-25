На ринку нових машин найпопулярнішим бензиновим автомобілем став Hyundai Tucson.

За півроку вітчизняний автопарк поповнили 12,2 тисячі нових машин, оснащених бензиновими двигунами, що на 14% менше порівняно з минулим роком. Відповідні дані наводить портал "‎УкрАвтопром"‎.

Зазначимо також, що якщо за перше півріччя минулого року бензинові авто охоплювали 43% ринку нових машин, то зараз цей показник становить лише 37%.

Найпопулярнішим бензиновим автомобілем на ринку нових авто став кросовер Hyundai Tucson. Також до трійки лідерів потрапили Mazda CX-5 та Škoda Octavia.

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Найпопулярніші нові легкові авто з бензиновими ДВЗ:

Hyundai Tucson – 894 одиниці;

Mazda CX-5 – 731;

Škoda Octavia – 691;

Renault Duster – 680;

Suzuki SX4 – 562.

Якщо казати про імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ, то попит на них в Україні знизився на 3%, до 53,1 тисячі одиниць. На ці авто припало 47% первісних продажів вживаних легкових автомобілів.

Найпопулярніші імпортовані вживані бензинові авто:

Volkswagen Golf – 3741 одиниця;

Audi Q5 – 2670;

Volkswagen Tiguan – 2561;

Nissan Rogue – 2379;

Škoda Octavia – 1877.

Автомобільний ринок – Україна та світ

Найпопулярнішими в Україні новими дизельними легковиками у першому півріччі виявилися Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado та Volkswagen Touareg. На ринку імпортованих вживаних дизельних авто лідерами стали Renault Mégane та Škoda Octavia.

При цьому найпопулярнішим у світі автобрендом у цьому році виявилась Toyota. Також до трійки лідерів доволі передбачувано потрапили Volkswagen та Ford.

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