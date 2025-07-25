За півроку вітчизняний автопарк поповнили 12,2 тисячі нових машин, оснащених бензиновими двигунами, що на 14% менше порівняно з минулим роком. Відповідні дані наводить портал "УкрАвтопром".
Зазначимо також, що якщо за перше півріччя минулого року бензинові авто охоплювали 43% ринку нових машин, то зараз цей показник становить лише 37%.
Найпопулярнішим бензиновим автомобілем на ринку нових авто став кросовер Hyundai Tucson. Також до трійки лідерів потрапили Mazda CX-5 та Škoda Octavia.
Найпопулярніші нові легкові авто з бензиновими ДВЗ:
- Hyundai Tucson – 894 одиниці;
- Mazda CX-5 – 731;
- Škoda Octavia – 691;
- Renault Duster – 680;
- Suzuki SX4 – 562.
Якщо казати про імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ, то попит на них в Україні знизився на 3%, до 53,1 тисячі одиниць. На ці авто припало 47% первісних продажів вживаних легкових автомобілів.
Найпопулярніші імпортовані вживані бензинові авто:
- Volkswagen Golf – 3741 одиниця;
- Audi Q5 – 2670;
- Volkswagen Tiguan – 2561;
- Nissan Rogue – 2379;
- Škoda Octavia – 1877.
Автомобільний ринок – Україна та світ
Найпопулярнішими в Україні новими дизельними легковиками у першому півріччі виявилися Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado та Volkswagen Touareg. На ринку імпортованих вживаних дизельних авто лідерами стали Renault Mégane та Škoda Octavia.
При цьому найпопулярнішим у світі автобрендом у цьому році виявилась Toyota. Також до трійки лідерів доволі передбачувано потрапили Volkswagen та Ford.