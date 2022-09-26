У МАГАТЕ повідомили про переговори зі США щодо ЗАЕС.

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) розпочало ряд переговорів стосовно створення зони ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції, яка з березня 2022 року окупована російськими військовими.

Про це генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив у Twitter.

Він поінформував, що проводить зустріч із заступницею держсекретаря США з питань контролю над озброєнням і міжнародної безпеки Бонні Дженкінс.

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"У центрі уваги – термінове створення охоронюваної зони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. Пріоритетом залишається робота із гарантування безпеки ядерних об’єктів України, і підтримка США високо цінується", – написав він.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.

2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі. Також Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

15 вересня Рада керуючих агентства, що складається із представників 35-ти держав-членів ООН, ухвалила резолюцію, у якій вимагає від Росії негайно припинити окупацію Запорізької АЕС.

Більшість країн світової спільноти, зокрема, США та Європи, закликають створити демілітарізовану зону навколо ЗАЕС.

Незважаючи на це, росіяни продовжують обстрілювати станцію, здійснюючи ядерний шантаж.

17 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що на окупованій ЗАЕС перебуває 500 російських військових та військова техніка.

Періодично через обстріли атомні енергоблоки на деякий час відключаються від енергосистеми України і тимчасово працюють на резервному пальному. Окупанти мають намір повністю відключити ЗАЕС, щоб зупинити експорт електроенергії з України в країни ЄС, де вона зараз необхідна. Таким чином, РФ хоче посили енергетичний тиск на країни Євросоюзу, щоб змусити їх відмовитись від підтримки України.

Фахівці з радіаційної безпеки неодноразово заявляли, що, у разі аварії на ЗАЕС, наслідки можуть бути катастрофічними. Залежно від напрямку вітру, радіаційна хмара, крім України, може накрити як Росію, Білорусь та акваторію Чорного моря, так і європейські країни.

Світ ще не стикався з подібним ядерним шантажем.