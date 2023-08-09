За перші п'ять місяців 2023 року Індія імпортувала 37 млн т російської нафти.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, з січня по травень 2023 року Кремль збільшив поставки нафти до Індії до 37 млн т нафти, що майже в 11 разів більше, ніж за той же період минулого року.

Як повідомляють російські "Відомісти" з посиланням на статистику індійського Мінпромторгу, за весь 2022 рік Індія імпортувала 33,4 млн т російської нафти. На другому місці за обсягом поставок сировини в Індію опинився Ірак, який за п'ять місяців експортував 21,4 млн т нафти; слідом йде Саудівська Аравія (17,5 млн т).

При цьому експерти відзначають зниження ціни на російську нафту для Індії: у червні вартість бареля Urals з урахуванням витрат на фрахт зменшилася на 3% в порівнянні з травнем цього року, до $68,17. У травні барель російської нафти для Нью-Делі коштував $ 70,17, а роком раніше - $100,48.

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За даними російського Мінфіну, середня вартість Urals в червні склала $ 55,28, що в 1,6 рази нижче за показник червня 2022 року ($87,25).

Індія та російська нафта

Станом на 8 березня 2023 року Росія стала провідним постачальником нафти в Індію, після того, як Європа відмовилася від поставок з Москви в рамках санкцій. Повідомлялося, що операції з купівлі російської нафти Індією еквівалентні сотням мільйонів доларів.

Станом на 11 березня 2023 року агресор став основним імпортером Індії, піднявшись з 18-го місця на четверте. Порівняно з листопадом 2022 року поставки нафти до Індії зросли на 24%.

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