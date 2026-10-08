Росія хоче знищити енергосистему України: ЗМІ розсекретили детальний план Москви

У списку об’єктів, визначених як цілі для ураження, фігурують і атомні електростанції.

Російська Федерація розробила план знищення української енергетики. Документ містить аналіз енергетичних потужностей України, а також розрахунки щодо кількості ракет, дронів і бомб, необхідних для ураження, пише "Радіо Свобода" з посиланням на свої джерела.

Перехоплений Силам оборони план має назву "Аналитическая справка "Анализ энергогенерации и ЖКХ Украины"". Його датовано серпнем 2026 року. У документі визначено чотири пріоритетні цілі для ударів: електрогенерація та електропостачання, водопостачання, каналізація і теплопостачання.

Насамперед йдеться про виведення з ладу вузлів поблизу західного кордону України, через які здійснюється імпорт електроенергії з Європи. Мова про транскордонні лінії електропередачі, прикордонні високовольтні підстанції та інтерконектори.

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Серед пріоритетів зазначені десять великих гідроелектростанцій, розташованих переважно на Дніпрі та Дністрі, а також виведення з ладу трьох атомних електростанцій – Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької.

Загалом у документі визначено 60 ключових цілей. Окрім згаданих ГЕС, АЕС та інтерконекторів, до переліку увійшли ТЕС, ТЕЦ, підстанції, котельні, очисні споруди, насосні станції та інші державні й комунальні об’єкти, від яких залежить забезпечення населення електроенергією, водою, каналізацією та теплом.

У документі зазначається, що для здійснення таких атак Росії знадобиться базовий набір озброєння: до 770 БПЛА типу "Молнія" та "Герань", а також ракет-дронів "Дань-Т/Бандероль". Крім того, йдеться про 170 авіабомб ФАБ з універсальними модулями планування і корекції (УМПК) та 75 балістичних ракет "Кинджал" і "Іскандер-М".

Навпроти кожного об’єкта в документі наведено детальний розрахунок із зазначенням кількості та типу озброєння, необхідного для його виведення з ладу:

АЕС – два "Іскандери" (загалом для виведення з ладу обладнання трьох АЕС потрібно шість ракет);

ГЕС – 25 "Молній", "Гераней", "Дань-Т/Бандеролей" або три "Кинджали".

ТЕЦ – 25 ФАБ-500 або 5 ракет "Іскандер-М";

підстанція, інтерконектор – 15 "Молній", "Гераней", "Дань-Т/Бандеролей" або три "Кинджали";

об'єкт ЖКГ – 25 ФАБ або п'ять "Іскандерів";

котельня – 20 "Гераней", "Дань-Т/Бандеролей".

Головні цілі росіян - Київ, Харків та Одеса. До переліку пріоритетних міст також внесені Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Полтава, Чернігів, Кривий Ріг, Черкаси, Кропивницький, Львів, Вінниця та Івано-Франківськ.

Автори документа зазначають, що слабким місцем енергосистеми столиці є п’ять підстанцій "Київського кільця", які забезпечують електропостачання різних районів міста. Передбачається, що ураження 12 ключових підстанцій у трьох головних містах-цілях може призвести до припинення до 90% електропостачання. Для цього хочуть використати 40–50 безпілотників "Молнія" та 130–140 апаратів "Герань-4" або "Дань-Т/Бандероль".

За словами фахівців, далекосяжні висновки робити не варто – російський документ не є остаточним планом бойової роботи. Радше, він являє собою розрахунок.

Росія атакує українську енергетику – головні новини

Ще у вересні Росія розпочала кампанію ударів по українській енергетиці напередодні опалювального сезону – раніше, ніж у попередні роки. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що таким чином РФ прагне завдати українській енергосистемі якомога більшої шкоди, поки Україна не встигла напрацювати ефективніші засоби протидії.

У своб чергу українська розвідка перехопила російський план, який передбачає цієї зими масовані удари тисячами дронів і ракет по енергосистемі України. Метою таких атак, згідно з документом, є знищення до 15 ГВт генерувальних потужностей та позбавлення великих міст електро-, тепло- і водопостачання.

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