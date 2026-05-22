Часу лишилось небагато: Європі загрожує критичний дефіцит газу, - Reuters

Якщо блокування Ормузької протоки триватиме 1-3 місяці, ситуація може стати критичною.

Європа може зіткнутися з критичним дефіцитом газу, якщо перебої з морськими перевезеннями "блакитного палива" через Ормузьку протоку триватимуть від одного до трьох місяців, пише Reuters.

За даними Gas Infrastructure Europe, газові сховища та резервуари по всій Європі наразі заповнені трохи більше ніж на 35%, що нижче за сезонну норму, яка становить близько 50%.

"Якби війна (на Близькому Сході, - УНІАН) закінчилася завтра і судноплавство протокою швидко відновилося б, то ми могли б досягти прийнятного, хоча й обмеженого, рівня запасів у 75%, але якщо блокада триватиме від одного до трьох місяців, ситуація може стати критичною", – заявила старша віцепрезидентка Equinor з торгівлі газом та електроенергією Гелле Остергаард Крістіансен.

Reuters нагадує, що країни-члени блоку повинні заповнити газові сховища на 90% протягом літа. При цьому видання зазначає, що накопичення газу на наступну зиму країнами ЄС вже у березні "виглядало проблематичним". Втім, аналітики зазначають, що уряди можуть втрутитися у ситуацію.

"Ми бачили це у 2022 році, коли уряди запровадили регулювання щодо наповнення сховищ (йдеться про зобов’язання заповнити газові сховища на 90% до початку зими, - УНІАН)... Це обійшлося їм дуже дорого. Тож ринок, ймовірно, зможе самостійно збалансувати ситуацію за допомогою цінових сигналів", – заявив віцепрезидент Equinor з торгівлі газом Педер Бьорланд.

Він додав, що підвищені ціни можуть суттєво обмежити споживання газу – завдяки переходу на вугілля, збільшенню використання відновлюваних джерел енергії та падінню попиту на паливо з боку промисловості.

"Якщо ціни піднімуться до рівня, який ми бачили на початку війни в Ірані, – близько 60–70 євро за мегават-годину (приблизно 630-740 євро за тисячу кубометрів, – УНІАН), – то, за нашими оцінками, лише у секторі виробництва електроенергії з газу це може призвести до скорочення попиту приблизно на 10 мільярдів кубічних метрів", – сказав Бьорланд.

Європейські ціни на газ на голландському газовому хабі TTF 21 травня коливалися на рівні близько 50 євро/МВт-год (приблизно 525-530 євро за 1000 кубометрів), піднявшись у березні до 74 євро/МВт-год (приблизно 775-780 євро за 1000 кубометрів) – найвищого рівня з січня 2023 року.

За даними відкритих джерел, Ормузькою протокою транспортується близько 30% скрапленого газу у світі. У 2024-26 роках ЄС переорієнтувався на переважне споживання скрапленого газу.

2 березня Іран оголосив про закриття Ормузької протоки для всіх кораблів та попередив про те, що атакуватиме судна, які намагатимуться пройти цим маршрутом.

17 квітня на тлі перемир’я між США та Іраном офіційний Тегеран погодився відкрити Ормузьку протоку, однак вже 18 квітня судноплавство було знову обмежене.

За даними інвестиційного банку Goldman Sachs, прогнозований експорт нафти протокою становить лише 5% від норми.

