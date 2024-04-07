Станом на ранок 7 квітня продовжують застосовуватися мережеві обмеження на лініях оператора системи у Харківській області. В регіоні діють графіки відключень, знеструмлено 410 тисяч абонентів. Про це повідомила прес-служба Міненерго.
Зазначається, що також внаслідок нічної ворожої атаки було пошкоджено обладнання однієї з високовольтних підстанцій у Харківській області. Виникла пожежа, для ліквідації якої залучалися підрозділи ДСНС. Аварійно вимикалася високовольтна повітряна лінія – її включили в роботу. Також внаслідок обстрілів на Харківщині відключалась високовольтна лінія обленерго, знеструмлювалися підстанція та побутові споживачі.
У Сумській області під час обстрілу знеструмлювалася підстанція, вимикалися побутові споживачі (всіх було заживлено за резервною схемою). Минулої доби вимикалась одна з високовольтних повітряних ліній у Донецькій області. Вранці 7 квітня вимикались високовольтні повітряні лінії на Дніпропетровщині та Миколаївщині. Обидві лінії включено в роботу.
Загалом об’єднаній енергосистемі України дефіциту електроенергії немає. Енергосистема України працює стабільно та збалансовано. Учора через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії СЕС оператор системи передачі обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ.
За даними Міненерго, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1179 МВт*год. Також у невеликих обсягах експорт – 115 МВт*год.
Щодо ситуації на Запорізькій АЕС, вчора енергетики відремонтували та включили в роботу повітряну лінію 330 кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", яка є резервним джерелом живлення для тимчасово окупованої станції. Вона була пошкоджена під час ворожого обстрілу 4 квітня. Наразі об’єкт отримує живлення від обох повітряних ліній – основної 750 кВ "Запорізька АЕС – Дніпровська" та резервної 330 кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна".
Проблеми з енергетикою у Харкові та області
Після атак РФ по обʼєктах енергетичної інфраструктури Харкова ситуація в місті дуже складна. Для відновлення спроможностей для постачання електроенергії та тепла потрібна складна і інтенсивна робота.
Міський голова Ігор Терехов повідомляв, що внаслідок російського удару 22 березня в Харкові зруйновані всі трансформаторні підстанції та пошкоджена ТЕЦ.
Водночас Зміївська ТЕС у Харківській області України була повністю зруйнована внаслідок масштабного російського ракетного удару 22 березня.