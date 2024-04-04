Російські обстріли наблизили станцію до чергового блекауту.

Запорізька АЕС через російські обстріли залишилася лише на одній лінії живлення і знаходиться на межі чергового блекауту. Про це повідомила прес-служба НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, 4 квітня 2024 року, о 10:06 внаслідок російських обстрілів, відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб", – йдеться у повідомленні.

Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі "Дніпровська", роботу якої нещодавно було відновлено силами українських енергетиків.

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Зазначається, що це вчергове загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС, адже в разі відключення цієї – останньої – лінії звʼязку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції.

"Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора – "Енергоатома", а Росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку!", – наголосили у "Енергоатомі".

В компанії нагадали, що від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.

Ситуація на ЗАЕС – останні новини

Наприкінці березня Запорізька АЕС вже опинялася на межі блекауту, коли під час масштабної ракетної атаки на Україну відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

29 березня експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, перебуваючи на Запорізькій атомній електростанції, повідомили, що щодня протягом тижня чули вибухи на різній відстані від об'єкта.

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