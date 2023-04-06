Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 45 центів.

У четвер, 6 квітня, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 41 цент, або на 0,5%, до 84,58 долара за барель до 06:16 за Гринвічем.

Як повідомляє Reuters, американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 45 центів, або на 0,6%, до 80,16 долара за барель.

Як йдеться в матеріалі, нафта падає в ціні, оскільки слабкі економічні дані США викликали занепокоєння щодо потенційної глобальної рецесії та скорочення попиту.

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Ситуація з нафтою

2 квітня 2023 року Організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ ухвалила рішення про утримання своїх позицій щодо видобутку нафти. Саудівська Аравія публічно заявила про те, що коаліція з 23 країн має підтримувати рівень видобутку на стабільному рівні протягом року.

3 квітня 2023 року ОПЕК+ несподівано оголосила про скорочення видобутку нафти. Загальні зобов'язання країн ОПЕК+ щодо скорочення видобутку становлять 3,66 млн барелів на добу. Ціна нафти може підскочити на 10 доларів за барель.

Нафта Brent і WTI зросла майже на 6%, продовжуючи тритижневе зростання після того, як члени ОПЕК+ пообіцяли добровільне скорочення видобутку.

3 квітня 2023 року вперше за рік ціна на нафту показала максимальне добове зростання. West Texas Intermediate відразу злетіла на 8%, що стало найбільшим добовим зростанням за останній рік. Котирування ненадовго перетнули позначку в 81 дол за барель, після чого опустилися до 79,15 дол.

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