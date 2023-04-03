Ціни на нафту зросли після того, як ОПЕК+ раптово оголосила про скорочення видобутку нафти, що загрожує новим інфляційним поштовхом у світовій економіці.

Ціни на нафту стрімко зростають. West Texas Intermediate відразу злетіла на 8%, що стало найбільшим добовим зростанням за останній рік.

Як повідомляє Bloomberg, котирування ненадовго перетнули позначку в 81 дол за барель, після чого опустилися до 79,15 дол за барель на 9:00 за Києвом.

Brent зросла на 6,7% до 85,2 дол за барель, після чого дещо опустилася до 83,7%.

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Ціни на нафту зросли після того, як ОПЕК+ раптово оголосила про скорочення видобутку нафти, що загрожує новим інфляційним поштовхом у світовій економіці.

Трейдери сигналізують про очікування скорочення пропозиції, а на зазвичай спокійній азіатській торговій сесії були укладені сотні тисяч контрактів.

Ф'ючерси на американський бензин також зросли на тлі інфляційних ризиків.

ОПЕК+ і ситуація з нафтою

3 жовтня 2022 року з'явилася інформація про те, що Європа відмовляється від російської нафти, а ОПЕК+ готується скоротити видобуток. Повідомлялося, що країни ОПЕК+ обмірковують найбільше скорочення видобутку нафти з часів кризи 2020 року.

2 квітня 2023 року організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ ухвалила рішення про утримання своїх позицій щодо видобутку нафти. Саудівська Аравія публічно заявила про те, що коаліція з 23 країн має підтримувати рівень видобутку на стабільному рівні протягом року.

3 квітня 2023 року ОПЕК+ несподівано оголосила про скорочення видобутку нафти. Загальні зобов'язання країн ОПЕК+ щодо скорочення видобутку становлять 3,66 млн барелів на добу. Ціна нафти може підскочити на 10 доларів за барель.

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