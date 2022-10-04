Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники.

Росіяни продовжують спроби під'єднати Запорізьку АЕС до електромереж, щоб постачати електроенергію в окупований Крим, або до енергосистеми РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков повідомив на прес-конференції.

"Ми бачимо, що Російська Федерація продовжує зусилля з переведення Запорізької АЕС або під юрисдикцію, або щоб вона працювала на Крим, або об'єднану енергосистему Росії", - сказав він.

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За словами Плачкова, єдиний вихід убезпечити Україну і світ від масштабної ядерної катастрофи – деокупувати станцію і демілітаризувати її.

Зараз безпека Запорізької АЕС залежить від непередбачуваних дій окупантів.

"Ми знаємо, що перший і другий енергоблоки заміновані. Також ми знаємо, що є знущання над персоналом", - сказав Плачков.

Він додав, що також під питанням функціонування лінії електропередач, які живлять АЕС і можуть бути пошкоджені в будь-який момент.

Ситуація на ЗАЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 Червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому" війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта. Були пошкодження.

18 серпня Росія висунула Україні абсурдну умову. Окупанти погрожували зупинити роботу ЗАЕС.

25 серпня державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення від енергомережі п'ятого і шостого енергоблоків.

Станом на 26 серпня два енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі.

27 серпня з'явилася інформація про те, що РФ проводить останні приготування для підключення ЗАЕС до своєї мережі.

29 серпня окупанти пошкодили інфраструктуру ЗАЕС, зафіксовано ризик витоку водню.

1 вересня російські окупанти не пустили на ЗАЕС журналістів разом з МАГАТЕ.

23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.

30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його в невідомому напрямку.

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