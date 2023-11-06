Російський уряд продовжить політику обмеження поставок нафти і нафтопродуктів на 300 тис. барелів на добу до кінця грудня 2023 року.

За словами віце-прем'єра Олександра Новака, Росія буде дотримуватися добровільного скорочення експорту нафти до 2023 року, прагнучи збалансувати нафтовий ринок.

Країна продовжить політику обмеження зарубіжних поставок нафти і нафтопродуктів на 300 000 барелів на день до кінця грудня, повідомив Новак в заяві в неділю, пише Bloomberg.

Заява Москви про свою прихильність скороченню видобутку, яке вона пообіцяла провести разом зі своїм союзником по ОПЕК+ Саудівською Аравією, прозвучала в той момент, коли російські нафтові потоки перевищили запланований рівень. Альянс збирається зібратися пізніше цього місяця, щоб обговорити політику.

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Добровільне скорочення "покликане посилити заходи, прийняті країнами ОПЕК + з метою підтримки стабільності і балансу нафтових ринків", сказав Новак.

Поставки нафти з РФ - деталі

Цього рішення багато хто очікував після того, як нафта впала другий тиждень поспіль, а премія за ризик по нафті, що виникла в результаті війни між Ізраїлем і ХАМАСом, зникла. На початку серпня Новак заявив, що Москва продовжить експортні обмеження на зниженому рівні на 300 000 барелів на день нижче середнього показника травня-червня до кінця року.

Ця політика буде переглянута в наступному місяці, коли Росія розгляне питання про поглиблення скорочення або збільшення видобутку, сказав Новак. Обмеження експорту Росії відбувається на додаток до добровільного скорочення видобутку на 500 000 барелів на день з березня по 2024 рік у відповідь на західні санкції, зокрема на обмеження цін G7 на національну нафту і продукти.

США ввели перші санкції щодо власників танкерів, що перевозять російську нафту за ціною, що перевищує верхню межу ціни G7 в 60 доларів за барель.

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