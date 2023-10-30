Нафта марки Brent впала у ціні до $89,27 за барель.

Незважаючи на розширення Ізраїлем масштабу наземних бойових дій на території сектору Газа, нафта марки Brent впала у ціні до $89,27 за барель, повідомляє enkorr.ua.

На 7:15 за київським часом грудневі ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $1,21 (1,34%), до $89,27 за барель. Натомість, у п'ятницю нафта марки Brent здорожчала на $2,55 (2,9%), до $90,48 за барель.

Грудневі ф'ючерси на американську WTI на цей час дешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на $1,3 (1,52%), до $84,24 за барель. За попередню сесію контракт здорожчав на $2,33 (2,8%), до $85,54 за барель.

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За підсумками минулого тижня Brent здешевшала на 1,8%, WTI – на 2,9%.

"Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив у вихідні, що ухвалено рішення перейти до другого етапу операції проти ХАМАС, в якому буде задіяно більше військовослужбовців безпосередньо в секторі Газа. Раніше Армія оборони Ізраїлю провела кілька рейдів у сектор", - повідомляє видання.

Так, за словами керуючого партнера SPI Asset Management Стівена Іннеса, ціни на нафту опускаються, оскільки Ізраїль, здається, ставиться до ситуації з обережністю, і це дає надію на те, що найгірший сценарій конфлікту не матеріалізується.

Найбільші побоювання інвесторів викликає можливість прямого включення Ірану в конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС. Посилення санкцій проти іранської нафти може призвести до скорочення пропозиції сировини на ринку на 1 млн барелів на добу.

Вплив нападу на Ізраїль на світові ціни нафти

Агресія ХАМАС проти Ізраїлю спровокувала хвилювання на ринку нафти. Щонайменш, вже 9 жовтня, через два дні після атаки палестинського угрупування на Ізраїль, світові ціни на нафту зросли на 5%.

Вже 10 жовтня стало відомо, що напад ХАМАС на Ізраїль посилив волатильність ціни на нафту. Все через потенційні загрози ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Тоді, нафта марки Brent з розрахунками в грудні впала на 0,5% до – 87,68 доларів за барель.

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