Обидва танкери, які здійснювали заходи в порти Росії, використовували постачальників послуг з США при транспортуванні нафти російського походження.

США ввели перші санкції щодо власників танкерів, які перевозять російську нафту за ціною, що перевищує верхню межу ціни G7 в 60 доларів за барель.

Один з них знаходиться в Туреччині, а інший в Об'єднаних Арабських Еміратах, пише Reuters.

Адміністрація президента США Джо Байдена ввела санкції щодо турецької компанії Ice Pearl Navigation SA, власника родовища Yasa Golden Bosphorus, яка, за словами казначейства, перевозило російську нафту ССТО за ціною вище 80 доларів за барель після того, як обмеження набуло чинності в грудні минулого року.

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США також ввели санкції відносно базованої в ОАЕ компанії Lumber Marine SA, власника компанії "СКФ Примор'я", яка, за даними Мінфіну, перевозила російську нафту Novy Port за ціною вище 75 доларів за барель.

"Через дії, про які ми оголошуємо сьогодні, і подальші дії, які ми зробимо в найближчі тижні і місяці, ці витрати будуть продовжувати рости, а здатність Росії витримувати свою варварську війну буде продовжувати слабшати", - заявив високопоставлений представник казначейства. Про це на умовах анонімності повідомив журналістам в ході телефонної розмови.

Турецька компанія Yasa Holding, оператор Золотого Босфору, повідомила, що судно в даний час знаходиться в тайм-чартері на 3-5 місяців у Exxon Mobil (XOM.N).

Однак представник коаліції з цінового обмеження, який виступав на умовах анонімності, заявив, що Exxon не є об'єктом санкцій і що компанія зафрахтувала судно тільки після того, як воно доставило і розвантажило російську нафту.

Яса додав, що у компанії є необхідна документація від великих лондонських страховиків для перевезення вантажів російського походження і що політика компанії вже більше року не перевозити російську нафту.

Обидва танкери, які здійснювали заходи в порти Росії, використовували постачальників послуг з США при транспортуванні нафти російського походження, повідомило Міністерство фінансів, не відповівши на питання про цих постачальників.

Представник коаліції з обмеження цін заявив, що американські постачальники послуг не будуть піддаватися ризику санкцій, якщо інші учасники транспортного ланцюжка нададуть їм неправдиву або оманливу інформацію про ціни на російську нафту.

Обмеження на торівлю російською нафтою

США, інші країни "Великої сімки" і Австралія ввели обмеження в минулому році, прагнучи скоротити доходи Росії від морського експорту нафти в рамках санкцій за вторгнення Росії в Україну.

Обмеження забороняє західним компаніям надавати морські послуги, включаючи страхування, фінансування та транспортування, для російської нафти, що експортується морським транспортом і продається за ціною вище 60 доларів за барель, одночасно прагнучи зберегти поставки нафти на ринки. Також були введені обмеження на експорт російського палива.

В останні місяці світові ціни на нафту виросли приблизно до 85 доларів за барель через скорочення видобутку і виснаження запасів світових виробничих потужностей. Це допомогло обмежити ефективність обмеження, але дії щодо посилення примусового виконання зроблять його більш ефективним, на думку людей, які консультували Казначейство.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) повідомило в четвер, що, за попередніми оцінками, експорт сирої нафти з Росії минулого місяця склав 4,9 мільйона барелів на добу, що приблизно на 100 000 барелів на день нижче середнього показника травня-червня. Але в ньому також говориться, що загальний експорт сирої нафти і нафтопродуктів з Росії у вересні виріс на 460 000 барелів на добу до 7,6 млн барелів на добу, причому на частку сирої нафти довелося 250 000 барелів на добу.

Обмеження змусило Росію та трейдерів, які хочуть брати участь у торгівлі російською нафтою, інвестувати в те, що галузь називає примарним флотом старих танкерів, вразливих до витоків та розливів нафти. Ці судна здійснюють далекі рейси для доставки нафти на нафтопереробні заводи в Китаї та Індії, які стали найбільшими покупцями російської нафти. Жодна з країн не ввела санкцій щодо торгівлі з Росією.

Глава канцелярії президента України Андрій Єрмак заявив у додатку Telegram, що нові санкції стали результатом роботи міжнародної робочої групи, яку він допоміг створити, і що порушення обмеження цін на російську нафту будуть покарані.

Представник Міністерства фінансів США заявив, що обмеження змушує Росію платити близько 36 доларів за барель за ці незахідні морські послуги, причому витрати йдуть на "танкери, а не на танки", скорочуючи її доходи від використання у війні на Україні.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен в середу заявила, що обмеження цін різко скоротило доходи Росії за останні 10 місяців, і що вкрай важливо продовжувати покладати на Росію серйозні і зростаючі витрати через її війни в Україні.