Наявних комунікацій між країнами недостатньо.

Румунія продовжуватиме постачати електроенергію в Молдову, але мереж між країнами недостатньо.

Як повідомляє Reuters, президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що його країна готова продовжувати постачати в сусідню Молдову електроенергію, оскільки російські обстріли в Україні завдають шкоди її енергопостачанню.

Втім, наявних комунікацій між країнами недостатньо. "Досі ми доставили все, про що нас просили, але збої відбуваються, адже румунсько-молдовських мереж абсолютно недостатньо. Більшість електроенергії, яку передає Румунія, все одно проходить через Україну", – наголосив президент Румунії.

Відео дня

Удар по енергосистемі України та ситуація з електрикою у Молдові:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України.

Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

15 листопада внаслідок масованого ракетного удару Росії по обʼєктах енергетичної інфраструктури України у сусідній Молдові частково зникла електроенергія.

17 листопада в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури України.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. АЕС були зупинені. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були знеструмллені 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло вмикатимуть на 2-3 години.

25 листопада Україна підтвердила підключення всіх АЕС до мережі.

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