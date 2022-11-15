Внаслідок масованого ракетного удару Росії по обʼєктах енергетичної інфраструктури України у сусідній Молдові частково зникла електроенергія.
Як зазначив віце-премʼєр-міністр Молдови Андрей Спину в Telegram, одна з ліній електропередач, яка забезпечує транспортування електроенергії для Молдови, була відключена в автоматичному режимі. Це призвело до масових відключень електроенергії по всій країні.
"Зауважу, що ці лінії не були пошкоджені, але були автоматично відключені в якості міри безпеки. Moldelectrica працює над відновленням підключення до електроенергії", – наголосив він.
Водночас видання NewsMaker повідомляє, що припинення постачання електроенергії з Румунії до Молдови сталося близько 16:40.
"Судячи з онлайн даних на сайті підприємства, високовольтна лінія Ісакча–Вулканешти–МДРЕС перестала функціонувати. Це головна ЛЕП, якою до Молдови надходила електроенергія з Румунії", – йдеться у повідомленні.
Ракетний удар по Україні 15 листопада
Як повідомив представник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, під час атаки 15 листопада окупанти перевершили позначк 10 жовтня – тоді застосували 80 ракет. Сьогодні ж – біля 100.
Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми України з початку війни. За його словами, ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких країн-сусідів.
Через ворожі удари у Києві та низці областей України запровадили аварійні відключення електроенергії.
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