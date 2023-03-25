Це його другий візит на ЗАЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відвідає українську Запорізьку атомну електростанцію наступного тижня. Це буде його другий візит на окуповану територію Україну, перший відбувся у вересні 2022 року.

Як повідомили у МАГАТЕ, Гроссі прагне "на власні очі побачити, як розвивалася ситуація з вересня, і поговорити з тими, хто експлуатує об’єкт у цих безпрецедентних і дуже складних умовах".

"Я як і раніше сповнений рішучості продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб допомогти зменшити ризик ядерної аварії під час трагічної війни в Україні. … Попри нашу присутність на майданчику впродовж вже семи місяців, ситуація на Запорізькій атомній електростанції все ще небезпечна. Загрози ядерній безпеці та безпеці надто очевидні, як і необхідність діяти зараз, щоб запобігти аварії з потенційними радіологічними наслідками для здоров’я та навколишнього середовища людей в Україні та за її межами. Тому я продовжую працювати над пропозицією щодо захисту", – сказав генеральний директор МАГАТЕ.

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Крім цього, під час візиту Гроссі відбудеться ротація експертів МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС. Це буде вже сьома група експертів, попередню ротацію проводили в лютому.

Зусилля МАГАТЕ щодо врегулювання ситуації на окупованій росіянами ЗАЕС

У вересні 2022 року МАГАТЕ вперше мало змогу відповідати Запорізьку атомну електростанцію, захоплену російськими загарбниками на початку повномасштабної війни проти України. З того часу частина експертів МАГАТЕ постійно перебуває на станції з метою контролю за безпекою та запобігання ядерній катастрофі.

Голова організації Рафаель Гроссі пропонував Радбезу ООН створити зону безпеки та захисту на ЗАЕС. Від планів щодо створення зони демілітаризації навколо Запорізької АЕС, які підтримували в ООН, відмовилися – через проблеми з реалізацією. Водночас раніше цього місяця Гроссі заявив, що є "життєздатне рішення" щодо врегулювання ситуації на атомному об'єкті.

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