У жовтні в Україні пільгу отримали майже 3 мільйони родин.

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що від початку опалювального сезону розмір субсидій в Україні зріс у 2,5 раза.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"У жовтні пільгу отримали майже 3 мільйони українських родин. Найбільший розмір субсидії зафіксували у Києві - понад 950 гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд виплатив за жовтневими субсидіями майже 2 мільярди гривень.

Що цьому передувало

Раніше у Міністерстві фінансів повідомили, що понад 5 мільйонів українських сімей отримають субсидію наступного року.

У відомстві зазначили, що допомогу мають отримати ті, кому вона найпотрібніша.

Витрати на субсидії та кількість субсидіантів при цьому зменшуються через зростання мінімальної зарплати.

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Автор: УНІАН