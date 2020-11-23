Розмір субсидій на комуналку в Україні зріс у 2,5 раза / фото УНІАН
У Міністерстві соціальної політики повідомили, що від початку опалювального сезону розмір субсидій в Україні зріс у 2,5 раза.
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Про це повідомляє ТСН.ua.
"У жовтні пільгу отримали майже 3 мільйони українських родин. Найбільший розмір субсидії зафіксували у Києві - понад 950 гривень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що уряд виплатив за жовтневими субсидіями майже 2 мільярди гривень.
Що цьому передувало
- Раніше у Міністерстві фінансів повідомили, що понад 5 мільйонів українських сімей отримають субсидію наступного року.
- У відомстві зазначили, що допомогу мають отримати ті, кому вона найпотрібніша.
- Витрати на субсидії та кількість субсидіантів при цьому зменшуються через зростання мінімальної зарплати.
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