Розмір субсидій на комуналку в Україні зріс у 2,5 раза / фото УНІАН

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що від початку опалювального сезону розмір субсидій в Україні зріс у 2,5 раза.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"У жовтні пільгу отримали майже 3 мільйони українських родин. Найбільший розмір субсидії зафіксували у Києві - понад 950 гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд виплатив за жовтневими субсидіями майже 2 мільярди гривень.

Що цьому передувало

  • Раніше у Міністерстві фінансів повідомили, що понад 5 мільйонів українських сімей отримають субсидію наступного року.
  • У відомстві зазначили, що допомогу мають отримати ті, кому вона найпотрібніша.
  • Витрати на субсидії та кількість субсидіантів при цьому зменшуються через зростання мінімальної зарплати.

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Автор: УНІАН