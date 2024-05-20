Нові ціни почнуть діяти з 1 червня.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) запровадила нову структуру граничних цін на електроенергію для бізнесу. Нові тарифи почнуть діяти вже з 1 червня 2024 року.

Про це стало відомо з засідання НКРЕКП, яке відбулося 20 травня. Відповідно до рішення комісії, у вечірні години пік прайс-кепи підвищаться на 20%. Водночас вночі в певні години тарифи зростуть більше ніж удвічі. Таке рішення дозволить стабілізувати енергосистему й збільшити імпорт у нічні години.

Таким чином, з 1 червня 2024 року на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 встановлені на рівні 5600 грн/МВт-год (3000 грн/МВт-год раніше). З 08:00 до 11:00 ціни не зміняться – 6900 грн/МВт-год.

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Водночас з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 ціни на світло для бізнесу зросли до 6900 грн/МВт-год (раніше – 5600 грн/МВт-год). Вечірні тарифи – з 17:00 до 23:00 – підвищили до 9000 грн/МВт-год (раніше – 7500 грн/МВт-год).

При цьому мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 зросли з до 6600 грн/МВт-год проти 4000 грн/МВт-год раніше. З 7:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 ціна залишається незмінною – 8250 грн/МВт-год.

Натомість вечірній тариф – з 17:00 до 23:00 – зріс до до 10 000 грн/МВт-год. Раніше було 8250 грн/МВт-год. Ціну в піковий нічний час –з 23:00 до 00:00 – підвищили з 4000 грн/МВт-год до 8250 грн/МВт-год.

Мінімальна гранична ціна на балансуючому ринку залишається на рівні 0,01 грн/МВт-год.

Підвищення тарифів в Україні: інші новини

Розмови про підвищення тарифів в Україні точаться вже не перший місяць. Нещодавно заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що хоча остаточного рішення щодо підняття цін на електроенергію не прийнято, такі обговорення ведуться.

Вона зауважила, що вже втрачено більше 8 ГВт, і це величезний об'єм генеруючих потужностей. Крім того, внаслідок російських атак значно пошкоджено обʼєкти системи передачі.

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