При цьому міністр додав, що, незважаючи на масштаб атак, уникати блекаутів допомагає і погода.

Кілька тижнів тому російські окупаційні війська поновили масовані атаки по обʼєктах енергетичної інфраструктури України. Міністр енергетики Герман Галущенко припустив, чому ворог повернувся до терору з приходом тепла.

"Чому вони зараз вирішили масштабувати це на всю країну? Я думаю, по-перше, це те, що економіка показала зростання за цей рік стабільного постачання електроенергії. Можливо, маса інших факторів. Умовно – саміт миру", – розповів він в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

При цьому міністр додав, що, незважаючи на масштаб атак, уникати блекаутів допомагає і погода.

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"Навесні, влітку у нас є додатковий ресурс – це сонце, вітер. Це той ресурс, який, на жаль, через географічні та погодні умови у нас дуже обмежений взимку. Тому, безумовно, це допомагає нам балансувати систему. Плює є низка інших заходів, про які я детально не хотів би розповідати", – пояснив Галущенко.

Ситуація в енергосистемі України: останні новини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що ударами Росія пошкодила половину енергетичної інфраструктури нашої країни. За його словами, балістичні ракети — справжній бич цієї війни.

Українцям варто бути готовими до відключення світла влітку. Такою порадою поділився голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Він наголосив, що найчастіше споживання електроенергії зростає в липні та серпні – воно збільшується на 20% або навіть на 30%.

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