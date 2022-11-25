Всі області заживлено, енергосистема знову з'єднана з енергосистемою Євросоюзу.

Українська енергосистема вже пройшла складний етап відновлення після останньої атаки росіян.

Про це під час телемарафону "Єдині Новини" заявив глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, зазначивши при цьому, що всі області запитані, енергосистема знову з'єднана з енергосистемою Євросоюзу.

"Всі три атомні станції, розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дні вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки", — сказав Кудрицький.

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Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Росія намагається зупинити українські АЕС. 17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води і продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були знеструмлювати 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло включатимуть на 2-3 години.

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