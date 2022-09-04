Шмигаль заявив, що Німеччина - надійний і послідовний партнер України.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення Україна виступила з пропозицією направити в ЗАЕС спеціальну місію ЄС і ООН.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

Шмигаль зазначив, що на зустрічі йшлося про посилення обороноздатності та подальшої всебічної підтримки України.

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"Запропонував направити на ЗАЕС спеціальну місію ЄС і ООН. Переконався, що Німеччина - надійний і послідовний партнер України", - зазначив глава уряду України.

"За підтримки Німеччини прагнемо посилити співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями", - додав прем'єр-міністр.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому" війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

18 серпня Росія висунула Україні абсурдну умову. Окупанти погрожували зупинити роботу ЗАЕС.

25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення від енергомережі п'ятого і шостого енергоблоків.

Станом на 26 серпня два енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі.

27 серпня з'явилася інформація про те, що РФ проводить останні приготування для підключення ЗАЕС до своєї мережі.

29 серпня окупанти пошкодили інфраструктуру ЗАЕС, зафіксовано ризик витоку водню.

1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Російські окупанти не пустили на ЗАЕС журналістів разом з МАГАТЕ.

3 вересня МАГАТЕ заявило про те, що Запорізьку АЕС відключили від мережі.

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