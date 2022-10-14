Розумне та економне споживання дає можливість енергетикам повноцінно ремонтувати пошкоджені окупантами мережі.

В даний час диспетчерський центр "Укренерго" не планує вводити обмежень енергоспоживання - ні в Києві, ні в області та інших регіонах, але закликає і далі скорочувати споживання.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго" в Telegram.

Так, сьогоднішній вечір може стати третім після терористичних атак Росії, коли енергосистема зможе обійтися без примусових відключень. Українці і ввечері 12-го і 13-го жовтня в години пік спожили менше, ніж у звичайний осінній день.

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"Однак нам необхідно будь-що-будь утримати нинішній рівень споживання. А краще-ще трохи скоротити його в години пік. Адже попри те, що ми не переступаємо межу, з кожним днем споживаємо все більше. Наприклад, 12 жовтня у вечірній пік споживання було на 4% нижче середнього показника, а 13 жовтня – лише на 2,2%", - йдеться в повідомленні.

Розумне та економне споживання дає можливість енергетикам повноцінно ремонтувати пошкоджені окупантами мережі та допомагає балансувати вітчизняну енергосистему, відзначають в компанії.

"Тому закликаємо свідомо зменшувати споживання електроенергії вранці - з 8 до 11 години та ввечері - з 17 до 23", - підкреслили в прес-службі.

Зараз в компанії просять не включати потужні електроприлади - Обігрівачі, Пральні машини, бойлери та по можливості користуватися ними вночі, коли споживання енергії низьке.

Також, в "Укренерго" закликають не включати кілька потужних приладів одночасно, наприклад електрочайник і праску або пилосос і посудомийну машину.

Атака Росії на енергосистему України:

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксоване влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

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