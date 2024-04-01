Агентка отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку.

Правоохоронці затримали агентку російської розвідки, яка коригувала ракетно-дронові удари по Харкову.

Як зазначається у повідомленні Служби безпеки України, зловмисницею виявилась працівниця місцевого дитячого садка. У вільний від роботи час вона допомагала рашистам поцілити у пункти базування Сил оборони в обласному центрі.

Для наведення ворожого вогню фігурантка отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку. Перебуваючи поблизу об’єкта, вона приховано спостерігала за ним, щоб встановити там орієнтовну кількість особового складу та військової техніки. Потім отримані відомості месенджером передавала своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень із позначенням координат на Google-картах. На підставі агентурного "звіту" окупанти готували повітряні атаки на місто із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

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За даними слідства, жінка була дистанційно завербована російською розвідкою восени 2023 року. У поле зору окупантів вона потрапила через свого знайомого з міста Куп’янськ, який під час захоплення райцентру втік до РФ та приєднався до ворожих військ.

Як повідомляється, ворожу поплічницю було викрито ще на початковому етапі її розвідувальної активності, завдяки чому вдалося вжити заходів для убезпечення пунктів базування оборонців Харкова.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у власному помешканні. Під час обшуків в оселі затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Викриття ворожих агентів в Україні

В Україні правоохоронці мало не щодня виявляють представників агентурної мережі країни-агерсорки. Зокрема, днями у Дніпрі затримали посібника окупантів, коли той проводив дорозвідку поблизу шпиталю Сил оборони. Зловмисник хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували там на стаціонарному лікуванні. Ще однією потенційною ціллю ворога була місцева теплова електростанція, яка забезпечує електрикою значну частину мегаполіса. Агент збирав інформацію про технічний стан об’єкта для "врахування" у підготовці нової серії повітряних атак на місто.

Перед тим у Києві та в Одесі затримали двох агентів ФСБ РФ, які готували ракетні удари по військових частинах Сил оборони та об’єктах енергетики і телекомунікацій у трьох регіонах. У зоні особливої уваги агентів були армійські підрозділи, які забезпечують охорону Генштабу ЗСУ, дані про Сили оборони на Полтавщині, а також Київська телевежа і столична ТЕЦ. За даними слідства, одним із ворожих поплічників виявився інженер-технолог підприємства харчової промисловості Одеси. Інший - 24-річний киянин. Наприкінці січня цього року вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ по Москві та Московській області.

За інформацією голови Служби безпеки України Василя Малюка, за 2023 рік СБУ ліквідувала 47 російських агентурних мереж.

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