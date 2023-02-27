В енергосистемі працюють всі види електростанцій.

Дефіцит в енергосистемі України не прогнозується, попри зростання споживання, при цьому імпорт електроенергії наближається до нуля.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", в енергосистемі працюють всі види електростанцій. Через повінь активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії наближається до нуля.

"Споживання поступово зростає до рівня робочого дня. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і поки не прогнозується", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

У компанії повідомили, що з початком робочого тижня і підвищенням споживання в Одеській області дають про себе знати наслідки ворожих обстрілів. Через це сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі в регіоні. Ремонтні бригади вже працюють над усуненням пошкоджень і відновленням енергоживлення.

В інших регіонах мережеві обмеження відсутні.

На всіх енергооб'єктах, які раніше отримали пошкодження від ракетних та дронових атак росіян, тривають ремонти для відновлення їх функціоналу і підвищення надійності передачі електроенергії.

Ситуація в Одеській області

27 лютого 2023 року через аварійне вимкнення високовольтної лінії тимчасово без світла залишилися майже всі райони Одеси та Одеський район.

У місті немає світла, води, також припинена робота електротранспорту.

Ситуація в енергосистемі України

Перша ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. З того моменту по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

Від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників внаслідок ракетних та дронових атак, а також через окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.

18 лютого росіяни атакували Україну ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Через загрозу ракетної атаки в ряді областей України застосовувалися екстрені відключення світла.

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