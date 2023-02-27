Без світла залишились майже всі райони Одеси та Одеський район.

В Одесі через аварійне відключення високовольтної лінії немає світла, води, також призупинена робота електротранспорту.

Як повідомили у компанії ДТЕК Одеські електромережі, через аварійне відключення високовольтної лінії тимчасово без світла залишились майже всі райони Одеси та Одеський район.

"Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювані роботи одразу після відбою повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

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Як додали в комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс", через відсутність світла у Одесі припинено роботу електричного громадського транспорту. У соцмережах місцеві жителі пишуть, що в різних районах міста немає світла в будівлях, не працюють світлофори, зникла вода тощо.

Повітряна тривога 27 лютого

У понеділок, 27 лютого 2023, близько 08:24 повітряну тривогу через загрозу ракетного удару було оголошено по всій Україні.

Моніторингові сайти повідомляли про зліт винищувача МіГ-31К ВКС РФ, який є носієм "Кинжалів".

Вже через годину, о 09:27, пішли відбої повітряної тривоги по областях.

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