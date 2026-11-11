Росія атакувала шість великих електропідстанцій за одну ніч, - Корецький

Станом на ранок було відомо щонайменше про 14 постраждалих.

Цієї ночі російські війська завдали ударів по шести великих електропідстанціях у Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській та Черкаській областях. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, у Кіровоградській та Рівненській областях було пошкоджено електромережі різної напруги. Станом на 10:30 було відомо щонайменше про 14 постраждалих.

"У Кривому Розі росіяни вдарили по підприємству теплопостачання, в результаті чого виникли проблеми з подачею тепла в житлові будинки. Тепловики і енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в місті", – зазначив прем’єр.

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Окрім енергетичних об'єктів, російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Дніпропетровській та Житомирській областях. На Херсонщині авіабомба пошкодила будівлю школи, а в Харкові внаслідок обстрілу постраждали п'ять багатоквартирних будинків.

Нові удари РФ по Україні – останні новини

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що російські війська завдали нових ударів по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок обстрілів частина споживачів у восьми областях залишилася без електроенергії. Найскладніша ситуація спостерігається у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Складною також залишається ситуація в прифронтових областях через бойові дії та постійні російські обстріли.

Водночас голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські війська масовано атакували ударними безпілотниками об'єкти критичної інфраструктури міста. Унаслідок обстрілу також пошкоджено житлові будинки.

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