Кривий Ріг частково знеструмлений після атаки РФ: лікарні та водоканал перевели на генератори

Крім об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджено 5 житлових будинків.

Росія масовано атакувала об'єкти критичної інфраструктури Кривого Рогу ударними БПЛА, пошкоджені житлові будинки. Про це у Telegram повідомив голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул.

Він зазначив, що атака відбулася пізно ввечері, обійшлося без людських втрат. За його словами, це чергова терористична атака - крім об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджено 5 житлових будинків.

"Частина міста на ранок без електрики, у тому числі частина лікарень та насосних водоканалу працюють на генераторах. На ранок вдалося у штатному режимі запустити міський електротранспорт. Також ведуться роботи на котельнях", - повідомив Вілкул. Він зазначає, що всю ніч велися відновлювальні роботи, в яких задіяні бригади енергетиків, тепловиків та всіх комунальних служб.

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Вілкул розповів, що внаслідок знеструмлення в одній із шахт було заблоковано 9 працівників, котрих рятувальники евакуювали на поверхню.

"Ситуація складна, але у місті усі служби, лікарні та соціальні установи – працюють", - наголосив Вілкул.

Він також повідомив, що у Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Покровську і Марганецьку громади.

Удар по Харкову 11 листопада

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російські окупанти атакували Салтівський район Харкова. Виникла масштабна пожежа на території гаражного кооперативу, одна людина дістала поранень.

У ДСНС зазначили, що внаслідок одного з влучань по території гаражного кооперативу виникла пожежа на площі 900 кв. м. Горіли 38 гаражних боксів та 15 автомобілів.Також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі та гаражі.

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