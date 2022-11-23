Волинські енергетики намагаються зробити усе можливе для відновлення електропостачання.

Волинська область після російської атаки, можливо, залишатиметься без світла майже добу.

Як повідомили "Суспільному" у "Волиньобленерго", орієнтовний час відновлення електропостачання на Волині – до 15:00 24 листопада.

На сайті компанії попереджають, що очікуваний термін відновлення електропостачання - впродовж доби.

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За словами міського голови Луцька Ігоря Поліщука, волинські енергетики намагаються зробити усе можливе, щоб відновити електроенергію раніше наступної доби.

"Щойно спілкувався з енергетиками. Є обережний оптимізм щодо того, що електроенергію нам увімкнуть швидше, ніж за добу, як повідомлялося раніше", – написав він.

Наразі у місті через знеструмлення зупинився увесь електротранспорт, тролейбуси відтягують в депо.

Крім цього, на Волині розгорнули 117 "Пунктів Незламності", де передбачено наявність тепла, води, світла, інтернету і місць для відпочинку в умовах знеструмлення. Як повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, вони запрацюють, якщо світла не буде більше 24 годин. Адреси доступні за посиланням https://nezlamnist.gov.ua/.

Нагадаємо, електропостачання в регіоні зникло близько 14:30.

Російська атака по Україні 23 листопада – наслідки для енергосистеми

Вдень 23 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по областях України. В "Укренерго" попереджали, що були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури, через що у всіх регіонах відбуваються аварійні відключення.

Зокрема, як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, зафіксовано два ракетні удари по електропідстанції у Львівській області, через що Яворівський, Львівський та Червоноградський райони без електроенергії.

Також відомо про влучання російської ракети в об'єкт інфраструктури столиці. У деяких районах Києва немає світла. Енергетики інформували про екстрені вимкнення.

Як повідомляв "Енергоатом", через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проектному режимі, без генерації у вітчизняну енергосистему.

"Укренерго" прогнозує аварійні відключення світла по всій Україні до кінця доби.

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