Востаннє ціни опускалися нижче 1800 доларів в липні.

Ціна на газ в Європі опустилася нижче 1800 доларів за 1000 кубометрів під час сьогоднішніх торгів.

Про це свідчать дані Лондонської біржі ICE.

Так, ціна ф'ючерсів на газ з постачанням у вересні на хабі TTF в Нідерландах знизилася до 1790 доларів за 1000 кубометрів.

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Востнаннє ціни опускалися нижче 1800 доларів в липні. Тоді протягом місяця ціна коливалася від 1480 доларів до 1980 доларів за 1000 кубометрів.

Нагадаємо, 25 серпня ціна досягала рекордної позначки – 3,3 тисячі доларів за тисячу кубометрів. На початку вересня спотові ціни на газ в Європі за тиждень знизилися майже на 1 тисячу доларів – до 2,4 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

У червні Росія майже вдвічі зменшила обсяги поставки газу в країни Євросоюзу. Була скорочена пропускна здатність газопроводу "Північний потік-1", не працював газопровід "Турецький потік", який нібито потребував ремонту.

Пізніше "Газпром" заявив, що трубопровід "Північний потік-1", основний маршрут поставок до Європи, залишиться закритим, оскільки з турбіни на компресорній станції стався витік моторного масла. Це знову призвело до різкого зростання оптових цін на газ.

Поки "Північний потік-1", основний маршрут поставок газу в Європу, залишається закритим, президент РФ Володимир Путін вимагає від ЄС зняття санкцій, що перешкоджають відкриттю газопроводу "Північний потік-2".

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