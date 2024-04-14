Це був удар у відповідь на атаку, яка відбулаась минулої ночі.

Ізраїльські військові літаки атакували важливий об'єкт з виробництва зброї, який належить "Хезболлі", в районі Набі-Шіт у Лівані. Про це повідомив речник ЦАХАЛу для арабських ЗМІ Авічай Адрей у публікації на X.

"Рейд був здійснений у відповідь на запуски, які порушили кордони з території Лівану в напрямку півночі країни протягом годин минулої ночі", - пояснив він цей удар.

Як пише CNN, Національне інформаційне агентство Лівану заявило, що ізраїльська авіація завдала удару по будівлі в місті Набі-Шіт у регіоні Баальбек. З 7 жовтня такі удари стали рідкими, оскільки цей район розташований приблизно за 80 кілометрів від ізраїльсько-ліванського кордону.

Минулої неділі ізраїльські військові завдали ударів по чотирьох об'єктах підрозділу протиповітряної оборони "Хезболли" в районі Баальбека.

Атака на Ізраїль

Ввечері 12 квітня Ізраїль атакували десятки ракет із Лівану. Близько 40 випущених ракет дісталися ізраїльської території, проте частина була перехоплена системою ППО або впала в пустельній місцевості.

Як писав УНІАН, в ніч проти 14 квітня Іран обстріляв Ізраїль, випустивши по країні понад 300 ракет та безпілотників. Майже всі повітряні цілі були збиті, однак через атаку постраждало 12 людей, серед яких і 7-річна дитина.

Європейські лідери засудили масовану атаку Ірану на Ізраїль. Зокрема солідарність з країною висловили Франція, Німеччина, Латвія, Молдова, Іспанія, Норвегія, Литва, Естонія та Україна.

На думку ЗМІ, США можуть швидше проголосувати за допомогу Україні через атаку Ірану на Ізраїль.

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