У травні 2023 року в Росії була зафіксована найбільша нестача робочої за майже 30 років.

Російські бізнес-гіганти вимагають введення шестиденного робочого тижня, для того, щоб мати можливість впоратися з санкціями, які були введені щодо РФ після вторгнення в Україну.

Як йдеться в листі бізнес-клубу "Аванті" міністру праці Антону Котякову, російська бізнес-асоціація закликала Міністерство праці розглянути питання про перехід на шестиденний робочий тиждень, щоб краще впоратися з наслідками західних санкцій, повідомляє Politico.

В умовах санкцій, що накладають навантаження на російську економіку, "наша фінансово-економічна система як і раніше потребує додаткових інвестицій",-йдеться в листі.

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У травні 2023 року в Росії була зафіксована найбільша гостра нестача робочої сили відтоді, як президент Володимир Путін вперше прийшов до влади. У квітні опитування показало, що на 35% підприємств не вистачає робочих рук. Це найвищий показник з 1996 року. Нестача пов'язана з мобілізацією населення Росії, що почалася з вересня минулого року.

За перші чотири місяці 2023 року доходи федерального бюджету знизилися на 22% порівняно з тим же періодом 2022 року. Витрати зросли на 26%. Загальний дефіцит бюджету склав 3,42 трильйона рублів, в той час як в річному плані Мінфіну дефіцит бюджету за весь 2023 рік повинен був скласти 2,9 трильйона рублів.

У Кремлі закликали не хвилюватися через величезну діру в бюджеті РФ.

У травні 2023 року з'явилася інформація про те, що в Росії відвідувачі ресторанів і барів будуть оплачувати війну в Україні.

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