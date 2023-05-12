За даними Мінфіну, за 4 місяці 2022 року уряд витратив у 1,4 рази більше, ніж зібрав у вигляді податків.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ситуація з бюджетом, дефіцит якого до кінця квітня досяг 3,4 трлн рублів, або $ 44 млрд, "абсолютно контрольована".

"У нас насправді досить хороші макроекономічні показники", - сказав він після того, як Мінфін відзвітував про падіння податкових зборів на 22% і дворазове обвалення надходжень від нафти і газу.

Пєсков стверджує, що у РФ "є необхідний запас міцності за різними параметрами", і додав, що про це неодноразово говорили і чиновники Мінфіну, і сам Путін.

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За 4 місяці 2022 року Уряд РФ витратив у 1,4 рази більше, ніж зібрав у вигляді податків. При доходах в 7,8 трлн рублів витрати досягли 11,2 трлн.

За квітень дефіцит бюджету перевищив 1 трлн рублів, а спад нафтогазових доходів прискорився до 64% після 43-46% в січні–березні.

Дефіцит російського бюджету - подробиці

За даними Мінфіну РФ, за перші чотири місяці 2023 року доходи федерального бюджету знизилися на 22% порівняно з тим же періодом 2022 року.

Витрати водночас зросли на 26%. Загальний дефіцит бюджету склав 3,42 трильйона рублів, в той час як в річному плані Мінфіну дефіцит бюджету за весь 2023 рік повинен був скласти 2,9 трильйона рублів.