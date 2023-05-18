На 35% російських підприємств не вистачає робочих рук.

У Росії зафіксована найгостріша нестача робочої сили відтоді, як президент Володимир Путін вперше прийшов до влади.

Про це свідчать результати опитування, проведеного російським Інститутом економічної політики імені Єгора Гайдара, який щомісяця опитує керівників близько 1000 промислових підприємств країни, повідомляє Politico.

У квітні опитування показало, що на 35% підприємств не вистачає робочих рук. В Інституті заявили, що це найвищий показник з 1996 року. Нестача частково пов'язана з мобілізацією населення Росії, що почалася з вересня минулого року.

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Дану інформацію підтвердив завідувач лабораторією кон'юнктурних опитувань наукового напрямку "Реальний сектор" Інституту економіки перехідного періоду Сергій Цухло, заявивши про те, що нестача кадрів в країні являє собою "глибоку і довгострокову проблему", яка стримує промислове зростання країни.

За словами Цухло, дефіцит найбільш гостро відчувається в легкій промисловості та машинобудуванні. І хоча вихід із країни західних брендів, таких як Mcdonald's і Starbucks, відкрив можливості для місцевих підприємців, нестача робітників тепер означає, що "на їх місці просто немає кому щось виробляти".

Крах російської економіки

За даними Мінфіну РФ, за перші чотири місяці 2023 року доходи федерального бюджету знизилися на 22% порівняно з тим же періодом 2022 року.

Витрати зросли на 26%. Загальний дефіцит бюджету склав 3,42 трильйона рублів, в той час як в річному плані Мінфіну дефіцит бюджету за весь 2023 рік мав скласти 2,9 трильйона рублів.

Нафтогазові доходи російського бюджету за січень–квітень знизилися на 52% в порівнянні з тим самим періодом минулого року і склали 2,2 трильйона рублів, йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну.

12 травня 2023 року в Кремлі закликали не хвилюватися через величезні діри в бюджеті РФ. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ситуація з бюджетом, дефіцит якого до кінця квітня досяг 3,4 трлн рублів, або $44 млрд, "абсолютно контрольована".

За 4 місяці 2022 року уряд РФ витратив у 1,4 рази більше, ніж зібрав у вигляді податків. При доходах в 7,8 трлн рублів витрати досягли 11,2 трлн.

За квітень дефіцит бюджету перевищив 1 трлн рублів, а спад нафтогазових доходів прискорився до 64% після 43-46% в січні–березні.

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